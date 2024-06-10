جهانغيري يطالب بكشف أسباب استبعاده‎ من انتخابات الرئاسة في إيران

طالب إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني في حكومة حسن روحاني، الأحد، "مجلس صيانة الدستور"، بنشر أسباب استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وكتب جهانغيري في منشور على منصة "إكس": "دعونا لا نتعب أبدًا من المحاولة والأمل في إيران".

وأضاف: "مع مطالبتي بنشر أسباب استبعادي، لن أتردد في بذل أي جهد لتحسين حياة الشعب وتقدم إيران العزيزة".