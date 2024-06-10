جهانغيري يطالب بكشف أسباب استبعاده من انتخابات الرئاسة في إيران
طالب إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني في حكومة حسن روحاني، الأحد، "مجلس صيانة الدستور"، بنشر أسباب استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وكتب جهانغيري في منشور على منصة "إكس": "دعونا لا نتعب أبدًا من المحاولة والأمل في إيران".
وأضاف: "مع مطالبتي بنشر أسباب استبعادي، لن أتردد في بذل أي جهد لتحسين حياة الشعب وتقدم إيران العزيزة".
وكان التيار الإصلاحي في إيران قد أعلن، الجمعة، تسمية المرشحيْن عباس أخوندي وزير التنمية الحضرية الأسبق وإسحاق جهانغيري ومسعود بزشكيان مرشحين له، ولم تتم الموافقة إلا على مسعود بزشكيان.
وفي وقت سابق، احتج عباس أخوندي على قرار استبعاده واعتبر أن القرار "يفتقر إلى الجانب القانوني".
وأعلن "مجلس صيانة الدستور"، السبت، اختيار 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/ حزيران الجاري.
وكان متحدث باسمه، قد أعلن أن "مجلس صيانة الدستور" لن يكشف أسباب استبعاد المرشحين، مؤكداً أن هذه القضية سرية وليس هناك قانون يسمح بإعلان الأسباب.