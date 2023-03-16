شولتس يدعو نتنياهو لإعادة النظر بمقترح هرتسوغ بشأن الإصلاحات القضائية

وقال: "أبلغني نتنياهو عن الإصلاح القانوني الذي يثير الجدل في إسرائيل. وكأصدقاء مقربين، نتشارك القيم الديمقراطية، ونراقب هذا الاختلاف ولن أخفي العمل الذي نحن قلقون بشأنه. فالنظام القضائي هو رصيد ديمقراطي مهم."

ورد نتنياهو على شولتس، بالقول: إن "إسرائيل ديمقراطية ليبرالية وستبقى كذلك". مضيفا: "إننا نتحدث عن الإصلاح دون أن ندري، وفي أحسن الأحوال هناك نقص في المعرفة، وفي أسوئها هناك محاولة متعمدة للعمل ضد الحكومة حتى تنهار ونذهب إلى الانتخابات المبكرة. ولهذا رفضتْ المعارضة الجلوس معنا ومناقشة مختلف المقترحات".

ووفقا للصحيفة، شارك نتنياهو وشولتس قبل المؤتمر الصحفي، في حفل تأبين لضحايا "المحرقة النازية" في الموقع التذكاري للمنصة 17 في محطة قطار جرونوالد في برلين الغربية، حيث تم إرسال 50.000 من يهود المدينة إلى معسكرات الاعتقال والإبادة.

وقال نتنياهو: "سنفعل كل شيء حتى لا تتكرر مثل هذه الأيديولوجيات المجنونة"، شاكرا المستشار شولتس على هذا الاحتفال المثير.

وأضاف نتنياهو، أن "إسرائيل بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن نفسها ضد أولئك الذين يريدون تدميرها". مقدرا عاليا الصداقة الكبيرة بين إسرائيل وألمانيا.

وقال شولتس: "كل شيء منظم هنا، ويجب ألا ننسى هذا التاريخ. وأن نكون مسؤولين عن حماية أرواح اليهود، وضمان أمن ووجود إسرائيل".