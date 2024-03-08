ميدفيديف يهاجم بايدن: "مجنون" ووصمة عار على أمريكا

وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، بأنه "مجنون" ووصمة عار على الولايات المتحدة، وقال إن بايدن لا يحق له مقارنة نفسه بفرانكلين روزفلت.

واستهل بايدن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الخميس بمقتبس من خطاب ألقاه روزفلت أمام الكونغرس عام 1941، قال فيه إن الأمة تواجه نقطة تحول غير مسبوقة في التاريخ.

واتهم بايدن أيضا منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالرضوخ لروسيا، وذلك بعد ما يزيد قليلا على أسبوعين من وصفه فلاديمير بوتين بأنه "مجنون".