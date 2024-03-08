ميدفيديف يهاجم بايدن: "مجنون" ووصمة عار على أمريكا
وصف الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، بأنه "مجنون" ووصمة عار على الولايات المتحدة، وقال إن بايدن لا يحق له مقارنة نفسه بفرانكلين روزفلت.
واستهل بايدن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الخميس بمقتبس من خطاب ألقاه روزفلت أمام الكونغرس عام 1941، قال فيه إن الأمة تواجه نقطة تحول غير مسبوقة في التاريخ.
واتهم بايدن أيضا منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالرضوخ لروسيا، وذلك بعد ما يزيد قليلا على أسبوعين من وصفه فلاديمير بوتين بأنه "مجنون".
وقال ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الأمن بالبلاد، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "رغم أن روزفلت كان رجلا عاجزا على كرسي متحرك، إلا أنه أخرج الولايات المتحدة من الكساد الكبير. أما بايدن، فهو شخص مجنون مختل عقليا عقد العزم على جر الإنسانية إلى الجحيم".
وأضاف: "كان روزفلت يقاتل مع حلفائه ومن بينهم الاتحاد السوفيتي من أجل إحلال السلام، أما بايدن يعمل بجد لبدء حرب عالمية ثالثة"، بحسب ما ورد في رويترز.
وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية: "كان روزفلت يقاتل ضد الفاشيين أما بايدن فيقاتل من أجلهم... إنه وصمة عار على الولايات المتحدة".
وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في العلاقات بين روسيا مع الغرب.