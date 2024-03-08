أوكرانيا تُعلن إسقاط 33 مسيّرة روسية خلال هجوم على أوديسا

أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 33 من أصل 37 طائرة روسية مسيّرة استخدمت في هجوم أثناء ساعات الليل ألحق أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، بحسب ما أفاد الجيش الأوكراني ومسؤولون، اليوم الجمعة.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية في بيان إنه تم إسقاط 18 طائرة مسيّرة من طراز شاهد فوق منطقة أوديسا و4 طائرات أخرى فوق ميكولايف وخيرسون في جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".