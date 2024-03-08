أوكرانيا تُعلن إسقاط 33 مسيّرة روسية خلال هجوم على أوديسا
أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 33 من أصل 37 طائرة روسية مسيّرة استخدمت في هجوم أثناء ساعات الليل ألحق أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية في منطقة أوديسا جنوبي البلاد، بحسب ما أفاد الجيش الأوكراني ومسؤولون، اليوم الجمعة.
وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية في بيان إنه تم إسقاط 18 طائرة مسيّرة من طراز شاهد فوق منطقة أوديسا و4 طائرات أخرى فوق ميكولايف وخيرسون في جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
ويأتي الهجوم على منطقة أوديسا بعد يوم فقط من قصف القوات الروسية للمدينة خلال زيارة للرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء اليوناني.
وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا: "هاجم العدو مرة أخرى منطقة أوديسا خلال ساعات الليل بطائرات مسيرة. وللأسف، لم يتسنَّ التصدي للضربات"، مضيفًا أن إحدى منشآت البنية التحتية في المنطقة تعرضت لأضرار، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
وقال الجيش إن الطائرات المسيرة انطلقت من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، في العام 2014، ونفذت الهجوم على عدة موجات من اتجاهات مختلفة، بينما استمرت الإنذارات من الغارات الجوية لأكثر من 3 ساعات.
وتعرض ميناء أوديسا على البحر الأسود والمنطقة المجاورة لهجمات روسية متزايدة بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال مسؤولون في البحرية الأوكرانية، هذا الأسبوع، إن روسيا أطلقت أكثر من 880 طائرة مسيّرة هجومية وأكثر من 170 صاروخًا على منطقة أوديسا، منذ شهر يوليو/تموز من العام الماضي.