مصدر إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن تفجيرات كرمان

كشف مصدر إيراني مطلع، مساء الخميس، أن الانفجار الأول الذي وقع في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد أمس، كان هجوماً انتحاريًّا، مشيراً إلى أن فحص الأدلة والقرائن أكد ذلك.

وقال المصدر للوكالة الرسمية الحكومية "إيرنا": "بينما أشار التحقيق في مكان الحادث في الساعات الأولى من الانفجار إلى وجود عملية تفجير بواسطة عبوات ناسفة في كرمان، لكن الآن من خلال فحص الأدلة والقرائن، بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، يمكن القول بشكل مؤكد أن أحد التفجيرات الإرهابية وفي روضة شهداء كرمان كان نتيجة انتحاري، وربما كان الآخر بنفس الطريقة".

وبحسب هذا المصدر المطلع، فقد تم تحديد أن الانفجار الأول كان هجوماً انتحاريًّا، أما الثاني فهو قيد التحقيق، ومن المرجح أن يكون أيضاً هجوماً انتحاريًّا.

وأضاف: "كان الانتحاري الأول رجلاً ممزقاً إلى أشلاء نتيجة الانفجار ويجري التحقيق في هويته".

ووقع الانفجاران على بعد 1.5 كيلومتر و2.7 كيلومتر من قبر قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني على التوالي، وخلّف التفجيران قرابة 81 قتيلاً، بالإضافة إلى 284 جريحًا.