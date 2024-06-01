جنوب أفريقيا.. حزب مانديلا يتعرض لانتكاسة "تاريخية"

يتجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نحو "انتكاسة تاريخية" في الانتخابات التشريعية بجنوب أفريقيا، مع خسارة أغلبيته المطلقة في المجلس والالتزام بتشكيل حكومة ائتلافية.

وبينما أوشكت عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة في جنوب أفريقيا على الانتهاء ( تم فرز 97.7% من الأصوات) تؤكد النتائج استياء الناخبين من الحزب الحاكم.

"عقوبة" انتخابية

وعلى امتداد ثلاثة عقود ظلّ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحزب الرائد في البلاد، لكنه يخضع لـ "عقوبات شديدة" من الناخبين، بحصوله على أكثر قليلا من 40 % فقط من الأصوات، وهكذا فقد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو أمر لا سابق له منذ نهاية الفصل العنصري في البلاد مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب اللجنة الانتخابية فقد حصل المؤتمر الوطني الأفريقي على 41.12 % من الأصوات التي تم فرزها، وبالتالي لم يدرك نسبة 50 % الحاسمة لتشكيل حكومته.

وحصل الحزب على 57 % من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2019.

ووفق النتائج المعلنة حتى الآن حصل حزب المعارضة الأول (التحالف الديمقراطي، من الوسط الليبرالي) على 21.95 % من الأصوات، وحقق الحزب الشعبوي الحديث التابع للرئيس السابق جاكوب زوما، طفرة بحصوله على 13.5 %، في حين بقيت نسبة أقصى اليسار من حزب "المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية" عند 9.4 %.

وبحسب أرقام لجنة الانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة حاليا 58.47 %، بانخفاض عن الانتخابات السابقة التي سجلت مشاركة 66 %.