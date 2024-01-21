بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية قريبا

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى عزمه زيارة كوريا الشمالية في وقت قريب.

وأضافت أن بوتين شكر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على دعوته.

يأتي ذلك عقب زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سونغ هوي، الثلاثاء الماضي إلى موسكو؛ وسط مخاوف غربية من تنامي العلاقات العسكرية والسياسية بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قبيل محادثات مع نظيرته الكورية الشمالية، إن موسكو وبيونغيانغ، ستقومان بتلخيص النتائج الأولية لتنفيذ اتفاقيات اجتماع القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم كيم جونغ أون.