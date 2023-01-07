ناشيونال إنترست: هذه مخاطر امتلاك إيران الوشيك لمقاتلة سوخوي 35

وفي تقرير نشرته الجمعة، لفتت المجلة إلى أن إيران تستعد لشراء عشرات الطائرات الروسية من طراز "Su-35" نظرا لأن موسكو أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأسلحة الإيرانية بما فيها الطائرات دون طيار والصواريخ.

ورأت أنه "بينما تميل بعض التقييمات الغربية إلى التقليل من خطورة حصول طهران على تلك الطائرات مدعية أنها لن تغير بشكل كبير ميزان القوة الجوية في الخليج، إلا أن Su-35 ستعطي دفعة غير مسبوقة لسيطرة إيران على مجالها الجوي".

وقالت إن "جهود تطوير القدرات الجوية الإيرانية بالحصول على تلك المقاتلة المتطورة تعتبر خطيرة بشكل خاص لأن النظام هناك يقترب من إنتاج قنبلة نووية".

وأضافت المجلة: "نظرًا لترسانة الحرب الجوية القديمة في إيران ومجالها الجوي الكبير جدًا، فإن Su-35 هي صيد مربح للغاية علما بأنها مقاتلة روسية من الجيل 4.5 للتفوق الجوي وتتمتع بنسبة دفع إلى وزن أفضل من سابقتها، Su-27 بشكل كبير".

وأشارت المجلة إلى أنه يمكن إطلاق صواريخ R-73، التي من المحتمل أن تتلقاها إيران، "خارج خط التسديد" على منصات العدو خارج المخروط الأمامي للطائرة ما يتيح تدمير 70% من أهدافها على الأقل.

وقالت: "في حين أن شراء طهران Su-35 وحده لن يقلب التوازن العسكري في الشرق الأوسط رأسًا على عقب، فإنه بالتأكيد سيجعل المجال الجوي الإيراني مكانًا أكثر خطرًا للعمل من قبل أي قوات أخرى".