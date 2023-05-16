تويتر تعترض على أوامر تركية طالبتها بحجب حسابات قبل الانتخابات

قالت شركة تويتر إنها تقدمت باعتراضات على أوامر قضائية في تركيا طالبت بحجب بعض الحسابات والتغريدات على المنصة، وذلك بعد أن واصلت الشركة إتاحة خدماتها خلال الانتخابات التي جرت يوم الأحد على الرغم من تحذيرات السلطات في أنقرة.

وقالت تويتر يوم السبت، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إنها قيدت الوصول إلى بعض المحتوى في تركيا من أجل إبقاء المنصة متاحة للمستخدمين هناك.