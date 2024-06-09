بايدن يعلن عن اتفاق مع ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وسئل بايدن عما إذا كان هو وماكرون قد ناقشا القضية وما إذا كانا قد توصلا إلى اتفاق، أجاب بالقول: "نعم ونعم".

وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير مقدما الآن وتوفير التمويل لكييف في عام 2025، بحسب وكالة "رويترز".

ونحو 260 مليار يورو (280.9 مليار دولار) من أموال البنك المركزي الروسي مجمدة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الاتحاد الأوروبي.

وتدر هذه الأموال أرباحا تتراوح بين 2.5 و3.5 مليار يورو سنويا، ويقول الاتحاد الأوروبي إنها ليست مستحقة لروسيا بموجب عقود، وبالتالي تمثل مكاسب غير متوقعة.