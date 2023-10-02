"توتال" تواجه اتهامات بارتكاب "جريمة مناخية" في شرق أفريقيا
تواجه شركة توتال إنيرجي الفرنسية دعوى قضائية بتهمة ارتكاب "جريمة مناخية"، رفعتها أربع جمعيات بيئية على خلفية بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا المعروف باسم إيكوب (EACOP) في تنزانيا وأوغندا.
وقال المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارت، الإثنين، إن الجمعيات الأربع رفعت الشكوى في 22 سبتمبر (أيلول) ومسوغها أنه "فيما تعبر الأمم المتحدة عن القلق إزاء الانهيار المناخي المستمر، يجب ألّا تستمر شركة توتال إنرجي في تأجيج تغير المناخ بحرية وعن إدراك ودون عقاب… لقد حان الوقت لمحاسبة الشركة على أفعالها".
وتقول الجمعيات، إن هذه الدعوى "غير مسبوقة" لأنها تحيل شركة توتال إنرجي "أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى إلى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية".
تتهم الجمعيات الشركة بالإخفاق في مكافحة كارثة، والاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية، وتدمير أو إتلاف أو التسبب بتدهور ممتلكات الآخرين على نحو يمكن أن يشكل خطرًا على الناس، والقتل غير العمد.
وقالت الشركة، إنها "ليست على علم بهذه الدعوى ولا تعرف ما الذي تستهدفه".
وأضافت: "تقوم الشركة بعملياتها بما يتوافق مع معايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر".
أعلنت شركة توتال إنرجي العام الماضي، عن اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والشركة الصينية الوطنية للنفط (CNOOC) تتضمن بشكل خاص بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا (EACOP) بطول 1443 كيلومترًا يربط بين حقول بحيرة ألبرت، في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي.
وتخطط المجموعة لحفر ما يقرب من 400 بئر نفطية في متنزه شلالات مورشيسون الطبيعي، أو شلالات النيل الأبيض، وهي من بين أقوى الشلالات في العالم وتوجد ضمن محمية للتنوع البيولوجي وهي أكبر حديقة وطنية في أوغندا.
وقال المحاميان في بيان، إن هذا المشروع "من شأنه أن يتسبب في نزوح عدد كبير من السكان والمساهمة في إفقار السكان المحليين بشكل كبير".
وأكدا أنه سيكون له أيضًا تأثير كبير على "العديد من المناطق الطبيعية".