"توتال" تواجه اتهامات بارتكاب "جريمة مناخية" في شرق أفريقيا

تواجه شركة توتال إنيرجي الفرنسية دعوى قضائية بتهمة ارتكاب "جريمة مناخية"، رفعتها أربع جمعيات بيئية على خلفية بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا المعروف باسم إيكوب (EACOP) في تنزانيا وأوغندا.

وقال المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارت، الإثنين، إن الجمعيات الأربع رفعت الشكوى في 22 سبتمبر (أيلول) ومسوغها أنه "فيما تعبر الأمم المتحدة عن القلق إزاء الانهيار المناخي المستمر، يجب ألّا تستمر شركة توتال إنرجي في تأجيج تغير المناخ بحرية وعن إدراك ودون عقاب… لقد حان الوقت لمحاسبة الشركة على أفعالها".

وتقول الجمعيات، إن هذه الدعوى "غير مسبوقة" لأنها تحيل شركة توتال إنرجي "أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى إلى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية".

تتهم الجمعيات الشركة بالإخفاق في مكافحة كارثة، والاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية، وتدمير أو إتلاف أو التسبب بتدهور ممتلكات الآخرين على نحو يمكن أن يشكل خطرًا على الناس، والقتل غير العمد.

وقالت الشركة، إنها "ليست على علم بهذه الدعوى ولا تعرف ما الذي تستهدفه".

وأضافت: "تقوم الشركة بعملياتها بما يتوافق مع معايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر".