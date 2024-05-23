"شاهده الملايين".. إيران تعتقل ناشر فيديو لمروحية "رئيسي"

اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، شخصا يدعى "أرسلان" بعدما نشر مقطع فيديو عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه، ليحصل على مشاهدات مليونية.

وحظي الفيديو بعد أن نشره "أرسلان" عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بتداول واسع، حيث شاهده أكثر من 40 مليون شخص، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري.

وقالت الوكالة إن "الشخص الذي نشر الأكاذيب حول مروحية الرئيس تم اعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري وتسليمه إلى السلطات القضائية".