"شاهده الملايين".. إيران تعتقل ناشر فيديو لمروحية "رئيسي"
اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، شخصا يدعى "أرسلان" بعدما نشر مقطع فيديو عن تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه، ليحصل على مشاهدات مليونية.
وحظي الفيديو بعد أن نشره "أرسلان" عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، بتداول واسع، حيث شاهده أكثر من 40 مليون شخص، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري.
وقالت الوكالة إن "الشخص الذي نشر الأكاذيب حول مروحية الرئيس تم اعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري وتسليمه إلى السلطات القضائية".
وفي الأيام الأخيرة، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، تضمن شائعات ومعلومات كاذبة حول تحطم المروحية، بحسب الوكالة، مضيفة: "في هذا المقطع يتضح أن ذيل طائرة الرئيس يختلف عن ذيل الطائرة التي نشرت في صور الأجزاء الباقية من الحادث".
وقالت: "لقد تسبب هذا الادعاء، الذي ثبت كذبه بوضوح بمجرد فحص صور مروحية الرئيس، في حدوث ارتباك ومخاوف في الفضاء الإلكتروني، وعليه، تم اعتقال الشخص المذكور من قبل منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، وتم تسليمه إلى الجهات القضائية".
ويعود هذا الفيديو إلى تحطم طائرة تابعة لقوى الأمن الإيرانية في مدينة "سلمان شهر" بمحافظة مازندران شمال إيران في 22 من فبراير/شباط 2020، وأسفرت الحادثة عن مقتل قائد الطائرة ومساعده.
وهددت النيابة العامة في العاصمة الإيرانية طهران، الأحد الماضي، الصحفيين الذين قالت إنهم ينشرون ويروجون لأخبار كاذبة بشأن حادثة اختفاء وسقوط مروحية رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي وعدد من أعضاء حكومته في شمال غرب إيران.
وقالت النيابة في بيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية: "خلال الساعات القليلة الماضية ومع نشر أخبار تتعلق بحادث المروحية التي تقل الرئيس (رئيس الجمهورية)، قام بعض الإعلاميين بنشر أخبار كاذبة من خلال إنتاج محتوى حول هذا الحادث".