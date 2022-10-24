الملك تشارلز يسمي ريشي سوناك رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا الثلاثاء

أعلن داونينغ ستريت، في بيان اليوم الاثنين، أن ريشي سوناك الذي فاز برئاسة حزب المحافظين سيستقبله الملك تشارلز الثالث، الثلاثاء، لتسميته رسميا رئيسا للوزراء في المملكة المتحدة، بحسب "فرانس برس".

وسيصبح ريشي سوناك أصغر رئيس وزراء لبريطانيا في العصور الحديثة، ليتولى بذلك مهمة قيادة دولة منقسمة بشدة خلال انكماش اقتصادي يتجه إلى أن يدفع بالملايين إلى هاوية الفقر.

وسوناك (42 عاما)، وهو أحد أغنى السياسيين في وستمنستر، أول زعيم للبلاد من الملونين، وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين، في الوقت الذي يقود فيه البلاد خلال واحد من أكثر العهود اضطرابا في تاريخ بريطانيا الحديث.

وسيخلف رئيس الوزراء الجديد ليز تراس التي شغلت المنصب 44 يوما فقط، ويحتاج لاستعادة الاستقرار إلى البلاد التي تقاسي منذ سنوات من الاضطراب، كما سيحاول قيادة حزب تمزق أيديولوجيا.

وقال سوناك لمشرعي الحزب في البرلمان، اليوم الاثنين، إنهم يواجهون "أزمة وجودية"، ولا بد أن "يتحدوا أو يموتوا". وقال لبريطانيا إنها تواجه "تحديا اقتصاديا عميقا".

وأضاف: "نحتاج الآن إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل تجميع صفوف حزبنا وبلادنا أولويتي القصوى".

ومن المتوقع أن يطلق رئيس صندوق التحوط السابق المليونير تدابير خفض إنفاق كبيرة لمحاولة إعادة بناء سمعة بريطانيا المالية، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى حالة من الركود بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء.

ودفعت ميزانية صغيرة وضعتها تراس في الآونة الأخيرة، وتسببت في سقوطها، تكاليف الاقتراض ومعدلات الرهن العقاري إلى أعلى وجعلت المستثمرين يفرون.

ويقول محافظون إن سوناك ثري إلى الدرجة التي تجعله لا يفهم الضغوط الاقتصادية في الحياة اليومية التي تحدث في بريطانيا حاليا، وتساءلوا عما إذا كان بإمكانه قيادة الحزب، الذي ظل في الحكم 12 عاما، إلى فوز انتخابي جديد.

وتلقي ليز تراس التي استقالت الخميس من هذا المنصب خطابا أمام داونينغ ستريت قرابة الساعة 10,15 (9,15 ت غ)، قبل أن تتوجه إلى قصر باكينغهام حيث يستقبلها تشارلز الثالث.

ولاحقا، يستقبل الملك سوناك ويكلفه بتشكيل الحكومة على أن يتوجه إلى داونينغ ستريت لإلقاء خطاب قرابة الساعة 11,35 (10,35 ت غ).

من جانب آخر، قفز الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية البريطانية لفترة وجيزة عقب أنباء انسحاب بيني موردنت من السباق على زعامة حزب المحافظين، لكن سرعان ما عادت إلى مستوياتها السابقة.