طرد السفير الإسرائيلي من قاعة الأمم المتحدة بعد مهاجمته للرئيس الإيراني ‎

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم "اليوم الأربعاء، أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة " جلعاد إردان" طُرد من الجلسة بسبب رفعه لافتة ضد إيران خلال خطاب الرئيس الإيراني" إبراهيم رئيسي".

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر من الأمن وهم يقتادون السفير الإسرائيلي خارج القاعة.

وكان السفير إردان قد رفع صورة الشابة الإيرانية مهسا أميني، التي توفيت في أعقاب اعتقالها من "شرطة الأخلاق" في إيران، وكُتب على الصورة: "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية".

وكان حينها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب السفير الإسرائيلي أردان لاحقا على حسابه على منصة "إكس"، "أنه يستنكر سماح المجتمع الدولي بمنح منصة للرئيس الإيراني، الذي وصفه بـ"القاتل الشرير".