إيران.. احتجاجات شعبية تلوح بالأفق بسبب خطة "نور" لفرض الحجاب

أطلقت السلطات في إيران خطة "نور" للتعامل مع ما تسميه الحكومة "مكافحة سوء الحجاب"، حيث تمركزت عناصر من الشرطة ودوريات التوجيه والشاحنات البيضاء في شوارع وساحات المدن لاعتقال النساء والفتيات اللاتي لا يخضعن لـ"الحجاب الإجباري".

وأعلنت قيادة الشرطة في إيران، الجمعة، استمرار المشروع، فيما أصبح العنف الذي يمارسه الضباط عند اعتقال النساء المحجبات أحد المناقشات الرئيسة في الإعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها لاعتقال العشرات من الفتيات في عدة مدن من بينها طهران ورشت وشيراز وتبريز، فيما اعتبر نواب هذه الخطوة، بداية لاندلاع احتجاجات شعبية على غرار ما حدث عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.