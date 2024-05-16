الحرس الثوري الإيراني يمنع إقالة مسؤول حكومي متهم بالاختلاس

منع الحرس الثوري الإيراني إقالة عمدة مدينة "قائم شهر" بمحافظة "مازندران" شمال إيران، الذي تلاحقه تهم الاختلاس المالي، وفق موقع "إندبندنت فارسي".

وبحسب تقرير نشره الموقع، منع مسؤولو الحرس الثوري إقالة كاظم علي بور من منصبه، بعد أن صوت مجلس مدينة قائم شهر على إقالته".

وجاء التصويت على إقالة بور بعد اتهامه بالاختلاس والاستغلال المالي الذي يقدر بالمليارات من التومان خلال وظيفته في البلدية.

وقال أعضاء المجلس إن بور أودع مبالغ كبيرة في حسابات أقاربه في عدة مشاريع بلدية، وقد اختفى جزء كبير من دخل هذه المؤسسة في العام الماضي، ولهذا السبب، وقعوا على أمر إقالته.

واستدعى بعض القادة الأمنيين النافذين في الحرس الثوري على الفور أعضاء مجلس المدينة وهددوهم بالاعتقال إذا تمت إقالة علي بور، إضافة لحل المجلس، لذا اضطر أعضاء المجلس لإلغاء قرار الإقالة.