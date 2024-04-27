تظاهرة في مدريد لحضّ رئيس الوزراء سانشيز على عدم الاستقالة (صور)

وكان سانشيز أعلن، في 24 نيسان/ أبريل، أنه "يفكّر" بالاستقالة بعدما فُتح تحقيق بحق زوجته بيغونيا غوميز، في 16 نيسان/ أبريل، بناءً على شكوى تقدمت بها جمعية "مانوس ليمبياس"، وهي مجموعة تعد قريبة من اليمين المتطرّف.

وأكد سانشيز (52 عامًا) الذي يتولَّى الحكم منذ 2018، أنه سيعلن قراره، يوم الاثنين، وعلّق نشاطاته حتى ذلك الحين.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في رسالة نشرها، الأربعاء: "أحتاج إلى التوقّف والتفكير" لاتخاذ قرار "بشأن ما إذا كنت سأستمرّ في منصب رئيس الحكومة أو إذا كان عليّ أن أتخلّى عن هذا الشرف".

وشكّل الإعلان مفاجأة في إسبانيا حتى لوزراء مقرّبين من سانشيز أكدوا أنه لم يطلعهم على إعلانه هذا بشكل مسبق.

وقالت سارة دومينغيز، وهي مستشارة في الثلاثينات من العمر شاركت في التحرك، لفرانس برس: "آمل أن يقول سانشيز، الإثنين، إنه سيبقى" رئيسًا للوزراء.