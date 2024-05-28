وسط تقدم روسي.. زيلينسكي يطلب 7 أنظمة باتريوت من الغرب‎

طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الاثنين، الغرب بمنحه 7 أنظمة إضافية من طراز باتريوت"، بينها "اثنان على الأقل لخاركيف"، وسط تصعيد روسي للهجمات.

وأعلنت روسيا، الاثنين، أن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، هما نتايلوف في منطقة دونيتسك، وإيفانيفكا في منطقة خاركيف.

وتتقدم موسكو ببطء في أوكرانيا، منذ أشهر، بعد إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف الفائت وسيطرتها في شباط/فبراير على مدينة أفدييفكا.

وشن الجيش الروسي في العاشر من أيار/مايو هجوما في منطقة خاركيف، وسيطر على بلدات عدة؛ ما دفع أوكرانيا إلى إرسال تعزيزات.