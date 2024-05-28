وسط تقدم روسي.. زيلينسكي يطلب 7 أنظمة باتريوت من الغرب
طالب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الاثنين، الغرب بمنحه 7 أنظمة إضافية من طراز باتريوت"، بينها "اثنان على الأقل لخاركيف"، وسط تصعيد روسي للهجمات.
وأعلنت روسيا، الاثنين، أن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا، هما نتايلوف في منطقة دونيتسك، وإيفانيفكا في منطقة خاركيف.
وتتقدم موسكو ببطء في أوكرانيا، منذ أشهر، بعد إخفاق الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف الفائت وسيطرتها في شباط/فبراير على مدينة أفدييفكا.
وشن الجيش الروسي في العاشر من أيار/مايو هجوما في منطقة خاركيف، وسيطر على بلدات عدة؛ ما دفع أوكرانيا إلى إرسال تعزيزات.
وبحسب "فرانس برس"، دعا زيلينسكي، الاثنين، من مدريد، الغرب إلى إرغام روسيا على السلام "بكل الوسائل".
ووعدت إسبانيا بتقديم مليار يورو كمساعدات عسكرية لكييف التي تطالب بتمكينها من استخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في مدريد إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "جنودنا يدافعون عن أنفسهم أمام الهجوم الروسي، لهذا السبب يجب أن نكثف عملنا المشترك مع شركائنا لتحقيق المزيد من الأمن، وإرغام روسيا بشكل ملموس على السلام بكل الوسائل".
ورأى الرئيس الأوكراني أنه يجب "الضغط ليس على روسيا فحسب، بل على شركائنا أيضًا حتى يمنحونا إمكانية الدفاع عن أنفسنا"، مكررا مطالبته بأنظمة دفاع جوي قادرة على اعتراض أكثر من 3000 قنبلة جوية موجهة تطلقها روسيا على بلاده شهريا.