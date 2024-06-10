فرنسا.. حملة "خاطفة" استعدادًا للانتخابات التشريعية المبكرة

تنطلق في فرنسا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد فوز اليمين المتطرف التاريخي في الانتخابات الأوروبية الأحد.

وستكون الحملة الانتخابية "خاطفة" بالنظر إلى قصر المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات المرتقبة يوم الـ30 من يونيو الجاري، في دورتها الأولى، والـ7 من يوليو المقبل، في دورتها الثانية.

ويسابق الفرنسيون الزمن لاستكمال هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي لم يكن في الحسبان، قبل موعد الألعاب الأولمبية التي تنطلق يوم الـ26 من يوليو المقبل.

"ثقة" ماكرون

وغداة إعلانه حل الجمعية الوطنية جدد ماكرون التأكيد اليوم أنه "يثق بقدرة الفرنسيين" على "القيام بالخيار الأنسب" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد 20 يومًا.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس، "أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة، طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدًا لبلادنا التي أحب" وفق تعبيره.

وكان حزب التجمع الوطني أول من أعلن مرشحه لمنصب رئيس الوزراء في المرحلة التي تلي الانتخابات، وطرح اسم رئيسه جوردان بارديلا مرشحًا لهذا المنصب، بعد ساعات من سطوع نجمه بفوز قائمته في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.