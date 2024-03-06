ماكرون لحلفاء أوكرانيا: لا تكونوا جبناء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الوقت حان كي يكثف حلفاء أوكرانيا جهودهم، مشددا على أن الوقت الراهن "لا يتحمل أن نكون فيه جبناء".

وواجه ماكرون ردود فعل سلبية من كثير من الحلفاء الغربيين، بعد أن ناقش علنًا فكرة إرسال قوات من الدول الغربية إلى أوكرانيا، في مؤتمر عُقد في باريس بشأن أوكرانيا يوم 26 فبراير شباط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ماكرون، خلال زيارته إلى براغ، أنه متمسك بتصريحاته، وأنه من الضروري القيام "بقفزة استراتيجية".