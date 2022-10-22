تعليق رسمي على إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة الحزب الشيوعي

أفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو "لم يكن بخير" حين غادر في شكل غير متوقع حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر: "أصر هو جينتاو على حضور حفل الختام.. رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا"، مضيفة: "حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح، إنه في حال أفضل بكثير الآن".

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر الرئيس الصيني السابق أثناء اقتياده دون رغبته على ما يبدو خارج قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي.