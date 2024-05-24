غانتس يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر
قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه سيقترح تشكل لجنة حكومية للتحقيق بالإخفاقات، التي حدثت في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس هجومًا مباغتا على جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن غانتس قوله: "سأقدم قريبًا اقتراحًا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لقد مر ما يقرب من 8 أشهر منذ الكارثة الكبرى في البلاد".
وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن تحذيرات تلقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المخابرات العسكرية في ربيع وصيف 2023، بشأن "ترقبات خارجية" حيال الاضطرابات الاجتماعية الداخلية في إسرائيل آنذاك.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال عام 2023، بين مارس ويوليو، تم إرسال أربع رسائل تحذيرية مختلفة من قبل مديرية المخابرات".
وأكد أن تلك التحذيرات "أظهرت كيف ينظر أعداء إسرائيل إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة والجيش الإسرائيلي على وجه الخصوص"، وفقًا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وبحسب الصحيفة، يلقي الإسرائليون اللوم على مساهمة الحكومة في إظهار "ضعف البلاد"، بعد إصرارها على خطة الإصلاح القضائي وما خلفته من احتجاجات كبيرة، إلى جانب صعود حركة معارضة ضخمة.