غانتس يطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه سيقترح تشكل لجنة حكومية للتحقيق بالإخفاقات، التي حدثت في الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما شنت حركة حماس هجومًا مباغتا على جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن غانتس قوله: "سأقدم قريبًا اقتراحًا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية، لقد مر ما يقرب من 8 أشهر منذ الكارثة الكبرى في البلاد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن تحذيرات تلقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المخابرات العسكرية في ربيع وصيف 2023، بشأن "ترقبات خارجية" حيال الاضطرابات الاجتماعية الداخلية في إسرائيل آنذاك.