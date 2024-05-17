مخالفة لمطلب تل أبيب.. أمريكا ترسل شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل

الأسلحة المجمدة

وشملت شحنة الأسلحة التي قرر بايدن تجميدها 1800 قنبلة تزن الواحدة منها طنًا من التي تُسقطها المقاتلات، وكذلك 1700 قنبلة تزن الواحدة منها 250 كيلوغراما، بإجمالي 3500 قنبلة.

هذا النوع من القنابل استخدم من قبل القوات الأمريكية في حروبها في فيتنام والعراق وأفغانستان، واستخدمتها إسرائيل إبان الحرب على غزة عام 2014.

مليار دولار

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت الأربعاء، أن بايدن أبلغ الكونغرس الأمريكي أنه يعتزم إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار أو أكثر، فيما بدا أن تلك الأسلحة تختلف عن القنابل التي تطالب إسرائيل بالحصول عليها، لاستخدامها ضد الأهداف المحصنة والأنفاق.

الذخائر الأمريكية التي وافق بايدن على إرسالها لإسرائيل تحتوي على قذائف دبابات تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وآليات تكتيكية تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وقذائف هاون قيمتها 60 مليون دولار.

وتؤشر الذخائر التي سمح الأمريكيون بإرسالها لإسرائيل أنها تخص القوات البرية وعمليات التوغل في مناطق معينة، ومواجهة بؤر تضم عناصر مسلحة، على خلاف القنابل التي جمدت واشنطن إرسالها، والتي يفترض أن تسقط من المقاتلات لتدمر أحياء بالكامل.

وجاء قرار بايدن وفق الصحيفة، لرغبته في منع تصدع العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من ذلك، وعدم الظهور على أنه يعرقل حصول حليفته الأساسية بالمنطقة على السلاح الأمريكي.