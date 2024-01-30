الغارديان: نظرة ماكرون لإلغاء ثلث قانون الهجرة "محفوفة بالمخاطر"

ينظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي بإلغاء حوالي ثلث مشروع قانون الهجرة على أنه انتصار، في لعبة مع اليمين الفرنسي وصفت بأنها "محفوفة بالمخاطر"، وفق صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة البريطانية إنه عندما يمتنع القضاة عن الموافقة على مواد رئيسية من مشروع قانون حكومي رئيسي، فمن غير المعتاد أن يرى الرئيس أو رئيس الوزراء في ذلك انتصارًا، لكن قد تكون هذه هي الطريقة التي ينظر بها ماكرون إلى القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس الماضي، بإلغاء ثلث مشروع قانون الهجرة، الذي أثار جدلًا واسعًا.

ولفتت الصحيفة إلى قول ماكرون، في مؤتمر صحفي مطول عقد هذا الشهر، إنه مصمم على "بقاء فرنسا" وتشجيع استعادة السلطة والنظام، وردد كلمات المرشح الرئاسي السابق اليميني المتطرف والناقد التلفزيوني إريك زمور.

وفي المقابل، شجع مؤيدو زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، منافسة ماكرون في الانتخابات المقبلة، على الحفاظ على أفكار السياسة العامة المتمثلة بزيادة معدل المواليد الفرنسيين، والخدمة الوطنية الإلزامية للشباب، وإعادة إدخال الزي المدرسي، وفق الصحيفة.