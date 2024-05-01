3 قتلى بقصف روسي على أوديسا.. وشويجو يوجه بتعزيز التسليح

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بقصف صاروخي روسي استهدف فجر اليوم الأربعاء مدينة أوديسا جنوب غربي البلاد. وفق وكالة "فرانس برس".

وقال رئيس بلدية المدينة غينادي تروخانوف في منشور على تطبيق "تلغرام" إن "العدو هاجم أوديسا بصواريخ بالستية، ونتيجة للهجوم قُتل ثلاثة أشخاص، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح".

بدوره، قال حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كيبر، في منشور على التطبيق نفسه: "يتم تقديم كل المساعدات الطبية اللازمة للجرحى".

وأضاف: "هناك أضرار على صعيد البنى التحتية المدنية"، من دون تحديد طبيعة ومكان وحجم هذه الأضرار.

وكان هجوم صاروخي روسي أسفر، الإثنين، عن مقتل خمسة أشخاص في أوديسا، بحسب مسؤولين محليين.