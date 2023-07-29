مشروع قانون ديمقراطي في الكونغرس لإلغاء مصطلحي الزوج والزوجة

أفادت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية بأن عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي تقدم بمقترح لإلغاء مصطلحي "الزوج" و"الزوجة" من القانون الفيدرالي الأمريكي واستبدالهما بكلمة "شريك“.

وفي رده على هذا المقترح سخر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، في حديث لشبكة فوكس نيوز من "بعض النقاشات في الكونغرس باعتبارها مثيرة للضحك"، مضيفا أن " الديمقراطيين لا يقاتلون من أجل وظائف أفضل في الولايات المتحدة ولا من أجل حدود آمنة، إنهم يقاتلون من أجل إرضاء طارئ يساري متطرف يستولي على الحزب الديمقراطي هنا في واشنطن".

بدورها وصفت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية نانسي ميس، المقترح بأنه "هراء"، معتبرة أن هذه الخطوة هي "محاولة لمحو الأنوثة".

في المقابل اعتبر السناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي أن هذه المصطلحات الجديدة ليست مثيرة للجدل بالنسبة لـ 98٪ من العامة، لكنها "من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل بالنسبة لـ 2٪ من اليساريين الراديكاليين الذين يديرون الآن الحزب الديمقراطي"، على حد وصفه.

بدوره اعتبر النائب الديمقراطي عن فرجينيا، دون باير، بأنه "لا يمكن إتاحة استخدام مصطلحي "الزوج" و "الزوجة" للجميع".

وكانت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا جوليا براونلي قد تقدمت في 14 يوليو الجاري بمقترح لتعديل قانون (المساواة في الزواج) في مسعى منها لإلغاء مصطلحي "الزوج" و"الزوجة" الواردين في عدد من القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة.

وفي حال إقراره سيزيل القانون المقترح، المصطلحات الواردة في القوانين الأمريكية الحالية ويستبدلها بكلمات محايدة بين الجنسين مثل "الشريك" أو "الشخص المتزوج".

كما سيلغي مشروع القانون الجديد استخدام كلمتي “الزوج والزوجة" و "الزوجة السابقة" لتحل محلهما عبارتا “شريكين متزوجين " و “شخص كان متزوجًا ولكنه لم يعد".

كما سيتم حذف مصطلح "رجل وامرأة" واستبداله بمصطلح “شخصين شريكين".

وأشارت فوكس نيوز إلى أن بعض المؤسسات والمنظمات الحكومية في الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل خلال السنوات الأخيرة بتحديث لغتها لتكون "أكثر شمولاً للنوع الاجتماعي مثل كتابة دليل شامل يحتوي المصطلحات الشائعة الاستخدام والتي يشعرون أنها قد تغيرت".

المصدر: شبكة فوكس نيوز