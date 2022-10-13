مسؤول إسرائيلي: الاتفاق البحري مع لبنان سيوقع في حفل مشترك

أكد ألون أوشفيز، المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، سيتم توقيعه في حفل مشترك بين البلدين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء اليوم الخميس، عن أوشفيز، قوله: "سيكون هناك حفل مشترك بين إسرائيل ولبنان لتوقيع الاتفاق"، مضيفاً: "الأمريكيون يعرفون كيف يفعلون ذلك".

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي موعداً محدداً لتوقيع الاتفاقية بين البلدين، أو الآلية التي سيكون عليها التوقيع، أو المكان المتوقع لذلك.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه "تم وضع الاتفاقية البحرية على طاولة الكنيست الإسرائيلي من أجل مراجعتها من قبل أعضائه"، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بالتصويت على الاتفاقية بشكل نهائي بعد 14 يوماً.

وأوضحت الصحيفة، أنه "من المرجح أن يمتنع رئيس الوزراء يائير لابيد عن طرح الاتفاقية للتصويت أمام الكنيست، وذلك خوفاً من عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة"، لافتة إلى أنه "في حال قرر طرحها على الكنيست فإنه سيستعين بأعضاء الأحزاب العربية لتمريرها".

وأضافت أنه "من المفترض أن يتم التصويت على الاتفاقية من قبل الحكومة في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أي قبل أقل من أسبوع على انتخابات الكنيست".

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن عدداً من المنظمات الإسرائيلية قدمت التماسات للمحكمة العليا لتعطيل الاتفاقية. وتابعت: "تزعم الالتماسات أن الحكومة الانتقالية التي يقودها لابيد لا تمتلك سلطة الموافقة على هذا النوع من الاتفاقيات، وأن التنازل عن الأراضي المشمولة بها يتطلب إجراء استفتاء عام في إسرائيل".

يذكر أن إسرائيل ولبنان أكدا قبولهما بمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية التي أعدها الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، كما مرر المجلس الوزاري والأمني الإسرائيلي المصغر "كابينت" الاتفاقية بأغلبية أعضائه.