ترامب يرد على بايدن: "أنت دمية"

ووصف ترامب خطاب بايدن بأنه "الأسوأ"، قائلاً: "اتهمني (بايدن) أنني انحنيت للزعيم الروسي. لقد أعطاهم كل شيء، بما في ذلك أوكرانيا. لقد أخذت نورد ستريم 2، وقد أعطاهم إياها! لقد كان دمية في يد بوتين وشي، وكل زعيم آخر تقريبًا!".

وأضاف: "لا يمكنك الوقوف أمام بوتين فقد منحته أوكرانيا".

وعن خطاب بايدن، قال ترامب: "قد يكون هذا هو الخطاب الأكثر غضبًا والأقل رحمة وأسوأ خطاب عن حال الاتحاد على الإطلاق. لقد كان إحراجًا لبلدنا!"

وكان بايدن اتهم منافسه في الانتخابات بأنه "خاضع" لبوتين، وقال في الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس بمجلسيه، إن بوتين "لن ينتصر في أوكرانيا"، وإن ترامب كان يقول لبوتين: "افعل ما يحلو لك".