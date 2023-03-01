مدير "إف بي آي" يرجح: كورونا ناتج عن تسريب من مختبر صيني

وقال راي لتلفزيون "فوكس نيوز" الليلة الماضية: "خلص تقييم أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي منذ فترة طويلة إلى أن منشأ الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر في ووهان".

وجاءت تصريحات راي في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، والذي ذكر أن "تقييمًا ليس مبنيًّا على قدر كبير من الثقة لوزارة الطاقة الأمريكية، قال إن الوباء نتج عن تسريب غير مقصود من مختبر صيني".

وورد في تقرير الصحيفة أن 4 وكالات أمريكية أخرى، بالإضافة إلى لجنة مخابرات وطنية لا تزال تعتقد أن الوباء انتقل على الأرجح بشكل طبيعي، ولم تتخذ وكالتان قرارًا بعد في هذا الشأن.