حظر حركة المرور مؤقتا على جسر القرم إثر هجوم أوكراني

توقفت حركة المرور على جسر القرم مؤقتا، اليوم الأحد، إثر هجوم صاروخي شنته قوات أوكرانية.

وذكرت قناة تيليغرام التابعة لمركز المعلومات حول الوضع التشغيلي على الجسر أن "حركة مرور المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتًا".

وأعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في القرم، ميخائيل رازفوزاييف، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت هدفا جويا بالقرب من سيفاستوبول.

وكتب حاكم المدينة على قناته في "تيليغرام" قائلا إن "الجيش صد هجومًا لطائرات الأوكروناز"، فيما أسقطت قوات الدفاع الجوي هدفًا جويًا فوق المنطقة المائية".

وبحسب رازفوزاييف، فإن رجال الإنقاذ لم يحددوا أي ضرر في البنية التحتية، مشيرا أن "جميع الخدمات في حالة تأهب"، داعيا المواطنين إلى "التزام الهدوء والثقة بالمعلومات الرسمية فقط وعدم تصوير أو نشر تشغيل أنظمة الدفاع الجوي عبر الإنترنت".