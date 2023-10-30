قبرص تتهيّأ لاحتمال تدفق مهاجرين مع تزايد مخاطر اتساع حرب غزة

استقبلت قبرص خلال أسبوع واحد 458 سوريا وصلوا من لبنان إلى الجزيرة التي تترقب وصول المزيد من المهاجرين مع تزايد مخاطر اتّساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.

وقالت السلطات القبرصية إن 194 سوريا وصلوا من لبنان ليل السبت على متن أربعة قوارب، وقد تم نقلهم إلى مركز استقبال في بورنارا الواقعة خارج نطاق العاصمة نيقوسيا.

وحذّر وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو من أن قدرة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على التعامل مع أعداد كبيرة من المهاجرين محدودة.

وقال إن احتمال اتساع نطاق الحرب الدائرة لتطال لبنان أيضا وتدهور الأوضاع عموما أضعفا الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لمراقبة مياهها الإقليمية ومنع انطلاق مهاجرين غير نظاميين من سواحل البلاد.