قبرص تتهيّأ لاحتمال تدفق مهاجرين مع تزايد مخاطر اتساع حرب غزة
استقبلت قبرص خلال أسبوع واحد 458 سوريا وصلوا من لبنان إلى الجزيرة التي تترقب وصول المزيد من المهاجرين مع تزايد مخاطر اتّساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن مسؤولون الأحد.
وقالت السلطات القبرصية إن 194 سوريا وصلوا من لبنان ليل السبت على متن أربعة قوارب، وقد تم نقلهم إلى مركز استقبال في بورنارا الواقعة خارج نطاق العاصمة نيقوسيا.
وحذّر وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو من أن قدرة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط على التعامل مع أعداد كبيرة من المهاجرين محدودة.
وقال إن احتمال اتساع نطاق الحرب الدائرة لتطال لبنان أيضا وتدهور الأوضاع عموما أضعفا الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لمراقبة مياهها الإقليمية ومنع انطلاق مهاجرين غير نظاميين من سواحل البلاد.
وكان 110 أشخاص على متن القارب الأول الذي وصل السبت، فيما كان 52 على متن القارب الثاني.
وكان القاربان متّجهين إلى مدينة آيا نابا السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة. وفي وقت لاحق، تم اعتراض مركبين آخرين على متنهما 32 شخصا تم نقلهم إلى ميناء لارنكا الجنوبي.
وقال المسؤول في وزارة الداخلية لويزوس هادجيفاسيليو إن مركز بورنارا ممتلئ الآن وإن خطة طوارئ تم تفعيلها للتعامل مع زيادة عدد المهاجرين الوافدين بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. كما طلبت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مساعدة طارئة من بروكسل.
ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن هادجيفاسيليو قوله إنه "تم طلب خيام إضافية في حال تخطى (التدفق) قدراتنا الاستيعابية".
والثلاثاء قال مسؤولون إن "مئات اللاجئين السوريين" في لبنان يستعدون للتوجّه بحرا إلى قبرص.
وقبل أسبوع، وصل 264 مهاجرا سوريا على متن ثلاثة قوارب من لبنان، في رحلة تعد قصيرة نسبيا عبر المتوسط.
وشهدت قبرص ازديادا في أعداد السوريين الوافدين على متن قوارب من كل من سوريا ولبنان. وتبعد سواحل البلدين أقل من 170 كيلومترا عن سواحل الجزيرة.
وتقول الحكومة القبرصية إنها خفضت اعتبارا من العام الماضي عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى سواحلها بنسبة 50 %.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية تم التقدّم بـ11 ألفا و961 طلب لجوء بين آذار/مارس 2022 وآب/أغسطس من العام نفسه، وقد انخفض العدد إلى خمسة آلاف و866 طلبا في الفترة نفسها من العام الحالي.
وتشدّد قبرص على أنها "بلد يقع في الخط الأمامي" على مسار المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ نسبة طالبي اللجوء ستة بالمئة من سكان الجمهورية البالغ عددهم 915 ألف نسمة، وهي نسبة قياسية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، هناك 26 ألفا و995 طالب لجوء في قبرص لم يبت في طلباتهم بعد.