إيران تنفذ ثاني حكم إعدام بحق المتظاهر "مجيد رضا رهنورد"

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، تنفيذ ثاني حكم بالإعدام بحق متظاهر جرى اعتقاله في الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقال المركز الإعلامي للسلطة القضائية، في بيان، إن السلطات في مدينة مشهد شمال شرق البلاد نفذت حكم الإعدام بحق مجيد رضا رهنورد.

وأوضح المركز أن مجيد رضا رهنورد، أحد المشاركين بالتظاهرات المتواصلة في البلاد منذ حوالي ثلاثة أشهر، أدين بقتل عنصرين من الباسيج في مدينة مشهد.

وأشار المركز إلى أن عملية الإعدام شنقا نُفذت بحق مجيد رضا رهنورد صباح اليوم بشكل علني، بعد 23 يوما فقط من اعتقاله.

ووصف القضاء الإيراني اتهام مجيد رضا رهنورد بأنه "هجوم بسلاح بارد" في شارع الحر العالمي في هجوم مشهد ضد قوات الباسيج، أسفر عن مقتل حسين زين زاده ودانيال رضا زاده، وهما عضوان من الباسيج قُتلا خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكان مجيد رضا رهنورد اعتقل في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد يومين من مقتل عنصرين من الباسيج، وبعد خمسة أيام، أصدر المدعي العام في مشهد لائحة اتهام بحقه وأعلن أنه متهم بـ "المحاربة".