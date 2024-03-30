رسميا.. المجلس الدستوري السنغالي يعلن باسيرو ديوماي فاي رئيسا منتخبا

فاز المعارض السنغالي باسيرو ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 آذار/مارس، بعدما حصد 54,28% من الأصوات في الجولة الأولى، متقدما بفارق كبير على مرشح الحزب الحاكم أمادو با (35,79%)، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري، الجمعة.

وجاء في قرار المجلس، وفقا لوكالة فرانس برس، الجمعة: "انتخب باسيرو ديوماي دياخار فاي رئيسا لجمهورية السنغال"، مؤكدا الأرقام الأولية التي أعلنتها اللجنة الوطنية لفرز الأصوات، الأربعاء.

وأكد المجلس أنه "لم يتلقَ أي طعن" من المرشحين الـ19.

من جهتها، أعلنت الرئاسة أن فاي سيؤدي اليمين الدستورية في وقت متأخر صباح الثلاثاء في مدينة ديامنياديو الجديدة. ومن المقرر بعد ذلك أن يتسلم السلطة من سلفه ماكي سال في القصر الرئاسي في دكار.

وهذه المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 التي يفوز فيها معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.

وبلغت نسبة المشاركة 61,30%، وهي أقل من المسجلة عام 2019 عندما فاز ماكي سال بولاية ثانية من الجولة الأولى أيضا، لكنها أعلى من النسبة المسجلة عام 2012.