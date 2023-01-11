باريس.. 6 جرحى حصيلة أولية لهجوم بسكين داخل محطة قطارات

باريس.. 6 جرحى حصيلة أولية لهجوم بسكين داخل محطة قطارات

فريق التحرير
فريق التحرير

قالت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني إن رجلًا مسلحًا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة "غار دو نور" للقطارات في باريس اليوم الأربعاء، فيما كشفت جهات رسمية أن حصيلة الهجوم الأولية هي 6 جرحى.

وأضافت أن "الشرطة تمكنت من تحييد المهاجم".

"منفذ هجوم محطة الشمال بباريس نقل للمستشفى بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الفرنسية"
وسائل إعلام فرنسية

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن "حصيلة عملية الطعن في محطة القطار شمالي باريس، بلغت 6 جرحى".

وعلق دارمانان، في تغريدة على تويتر بالقول: "شكرًا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

من جهتها، قالت وسائل إعلام رسمية إن "منفذ هجوم محطة الشمال بباريس نقل للمستشفى بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الفرنسية".

باريس.. 6 جرحى حصيلة أولية لهجوم بسكين داخل محطة قطارات
إصابة شخص في هجوم مسلح استهدف مسجدا في باريس

وأعلنت شركة القطارات الفرنسية عودة الحركة لطبيعتها في محطة قطارات الشمال بباريس بعد حادثة الطعن.

وتستقبل محطة "غار دو نور" رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى، فضلًا عن رحلات دولية، مثل: قطار تاليس بين باريس وبروكسل، ويوروستار بين باريس ولندن.

فرنسا

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