باريس.. 6 جرحى حصيلة أولية لهجوم بسكين داخل محطة قطارات

قالت إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني إن رجلًا مسلحًا بسكين أصاب عدة أشخاص في محطة "غار دو نور" للقطارات في باريس اليوم الأربعاء، فيما كشفت جهات رسمية أن حصيلة الهجوم الأولية هي 6 جرحى.

وأضافت أن "الشرطة تمكنت من تحييد المهاجم".