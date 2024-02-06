وسط جدل سياسي.. برلمان السنغال يرجئ انتخابات الرئاسة لنهاية العام

وافق البرلمان السنغالي، الاثنين، على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول رغم احتجاجات عامة دفعت بعض نواب المعارضة إلى عرقلة الإجراءات لحين تدخل قوات الأمن.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان الرئيس ماكي سال غير المسبوق يوم السبت عن التأجيل والذي دفع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى وضع دستوري غامض يهدد بتشويه سمعتها بأنها مركز استقرار ديمقراطي في منطقة تجتاحها انقلابات.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات خارج البرلمان أثناء مناقشة النواب لقانون تأجيل الانتخابات الذي اقترح في البداية تأجيل الموعد من 25 فبراير/ شباط إلى 25 أغسطس/ آب وإبقاء سال في السلطة حتى تنصيب خليفته.