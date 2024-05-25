مقتل شخصين جراء قصف روسي لمخزن مواد بناء في خاركيف
أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 24 بجروح، وفق حصيلة أولية جراء قصف روسي طال مخزن مواد بناء بمدينة خاركيف.
وذكر سينيغوبوف، أن قنبلتين جويتين موجهتين أصابتا المخزن؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 24 بجروح، مشيرًا إلى أن حريقا اندلع في المخزن نتيجة الهجوم.
وأعرب، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، عن مخاوفه من ازدياد الخسائر في الأرواح، مع احتمال محاصرة مئات داخل المخزن.
بدوره، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، روسيا باستهداف المرافق المدنية في خاركيف.
وأشار زيلينسكي، إلى أن قصف مخزن مواد بناء بالمدينة جاء خلال تواجد موظفين وزبائن داخله.
وبين أن القصف الروسي تسبب في اندلاع حريق بالمخزن، وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في المخزن.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا يارنو هابيشت، إن وتيرة الاشتباكات في منطقة خاركيف اشتدت خلال الأسبوعين الماضيين؛ الأمر الذي أدى إلى نزوح 14 ألف شخص على الأقل من المنطقة.