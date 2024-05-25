مقتل شخصين جراء قصف روسي لمخزن مواد بناء في خاركيف

أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 24 بجروح، وفق حصيلة أولية جراء قصف روسي طال مخزن مواد بناء بمدينة خاركيف.

وذكر سينيغوبوف، أن قنبلتين جويتين موجهتين أصابتا المخزن؛ ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 24 بجروح، مشيرًا إلى أن حريقا اندلع في المخزن نتيجة الهجوم.

وأعرب، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، عن مخاوفه من ازدياد الخسائر في الأرواح، مع احتمال محاصرة مئات داخل المخزن.