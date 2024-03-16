كيم جونغ يشرف على تدريبات تهدف لـ"احتلال منطقة بضربة واحدة" (صور)

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تدريبات لوحدات عسكرية مظلية؛ بهدف إظهار قدرة قواته على احتلال "منطقة معادية بضربة واحدة".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت، أنّ كيم أشرف على تدريبات هدفت إلى "التحقق من مدى جاهزية المظليّين للتعبئة في أيّة بيئة عملياتية في ظلّ ظروف غير متوقّعة في زمن الحرب"، وتقييم قدراتهم.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي تشديده على أهمية "تطبيق أساليب تدريب واقعية وعلمية"؛ من أجل "تحقيق أقصى قدر من الفاعلية القتالية في ساحات الوغى، كما تتطلّب ذلك الحرب الحديثة".