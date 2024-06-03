كلاوديا شينباوم أول امرأة تفوز برئاسة المكسيك (صور)

أعلن الحزب الحاكم في المكسيك، اليوم الاثنين، فوز كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية "بفارق كبير" بعد إغلاق صناديق الاقتراع، الأحد، وهو ما سيجعلها أول رئيسة للبلاد.

وتوقعت مؤسسة "بارامتريا" لاستطلاعات الرأي حصول شينباوم على 56% من الأصوات، وحصول مرشحة المعارضة زوتشيتل جالفيز على 30%، وذلك وفقاً لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.

وأشارت 4 استطلاعات رأي أخرى إلى أن شينباوم في طريقها للفوز. ومن المقرر ظهور النتائج الأولية على مدى الساعات القادمة، وفق "رويترز".