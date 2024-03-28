ناشيونال إنترست: مقاتلات الجيل السادس ميدان منافسة بين أمريكا والصين
كشف تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، النقاب عن مساعٍ صينية لتصنيع طائرات مقاتلة من الجيل السادس، لسد الفجوة التكنولوجية التي تفصلها عن الولايات المتحدة والقوى الغربية.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن اللمحات الأوّلية عن المقاتلة التي ظهرت في إعلانات تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى "تصميم دون ذيل"، مضيفة أنه "من المؤكد أن الصين ستصنع مقاتلة من الجيل السادس، والسؤال لا يتعلق بما إذا كانت قادرة أم لا، بل بمتى ستفعل ذلك؟".
وأشارت إلى أن "الوضع الحقيقي لبرنامج مقاتلات الجيل السادس الصيني لا يزال محاطًا بالتكهنات، حيث تعدّ التصاميم التصورية مؤشرات للنوايا أكثر من كونها تقدمًا ملموسًا".
وانتشرت التصاميم على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، ففي عام 2023، شوهدت مقاتلة شبحية غامضة على شاشة كمبيوتر في شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC).
التقط الصورة مستخدم مجهول ونشرت في البداية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo مع تفاصيل قليلة.
ومن خلال المظهر، يبدو أن شكل الطائرة له تصميم الجناح الطائر، وذات محركين، وبدون ذيل، ومشابه لمقاتلة الجيل السادس مثل NGAD الأمريكية، أو الطائرة المقاتلة البريطانية Tempest من الجيل السادس.
وتمكنت ثلاث دول فقط، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين، من بناء ونشر مقاتلة من الجيل الخامس، فيما تعتمد بقية دول العالم على تكنولوجيا الجيل الرابع.
وحسب "ناشيونال إنترست"، لا تزال المنافسة مستمرة لتطوير مقاتلة الجيل السادس، التي ستكون أكثر تقدما وتشمل مزايا، مثل القدرة الأكبر على التخفي وإلكترونيات الطيران المتقدمة والسرعة الفائقة، وغيرها.
ومن المرجح أن تشتمل تلك المقاتلات على قدرات رقمية متطورة، وتكامل مع الأنظمة البشرية، وأسلحة بمعدل استهداف أكبر، وأخرى خارج مدى الرؤية البصرية.
وحسب مجلة "بوبيلار ميكانكس" (Popular Mechanics)، فإن الإمكانيات الجديدة لمقاتلات الجيل السادس، قد تشمل "قدرات جديدة، مثل مساعدة آلية بالذكاء الاصطناعي، وقدرات تتعلق بالتحكم في الطائرات بدون طيار".
وأشار تقرير "ناشيونال إنترست" إلى أن "الصينيين على الأرجح لن يكونوا قادرين على التغلب على الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل السادس للمقاتلات".
وخلصت المجلة الأمريكية إلى أنه رغم عمل الصين بقوة على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل سريع، فـ"من غير المرجح أن تتمكن من تجاوز الجدول الزمني الأمريكي، فيما يتعلق بإنتاج الجيل السادس من المقاتلات".