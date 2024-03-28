ناشيونال إنترست: مقاتلات الجيل السادس ميدان منافسة بين أمريكا والصين

كشف تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، النقاب عن مساعٍ صينية لتصنيع طائرات مقاتلة من الجيل السادس، لسد الفجوة التكنولوجية التي تفصلها عن الولايات المتحدة والقوى الغربية.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن اللمحات الأوّلية عن المقاتلة التي ظهرت في إعلانات تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى "تصميم دون ذيل"، مضيفة أنه "من المؤكد أن الصين ستصنع مقاتلة من الجيل السادس، والسؤال لا يتعلق بما إذا كانت قادرة أم لا، بل بمتى ستفعل ذلك؟".

وأشارت إلى أن "الوضع الحقيقي لبرنامج مقاتلات الجيل السادس الصيني لا يزال محاطًا بالتكهنات، حيث تعدّ التصاميم التصورية مؤشرات للنوايا أكثر من كونها تقدمًا ملموسًا".