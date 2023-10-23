سوناك يواجه صعوبات بعد عام على توليه رئاسة حكومة بريطانيا

بعد سنة على دخوله داونينغ ستريت، لا تشكل النتائج التي سجلها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مدعاة للاحتفال، فيما تبدو الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، صعبة للغاية لحزب المحافظين.

وتولى المصرفي السابق البالغ 43 عاما السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد 49 يوما كارثيا أمضتها ليز تراس في رئاسة الحكومة قبل أن تضطر للاستقالة، بعدما أثارت بلبلة في الأسواق مع وعودها بخفض الضرائب دون تحديد مصادر تمويل لتعويضها.

وكانت تراس خلفت بوريس جونسون الذي استقال في يوليو/تموز 2022، بعد سلسلة من الفضائح من بينها حفلات أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خالفت إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي المعتمدة لمكافحة جائحة كوفيد.

ومنذ ذلك الحين، أتت نكسات عدة في انتخابات فرعية أمام المعارضة العمالية لتبرز الصعوبات التي يواجهها ريشي سوناك في تلميع صورة حزبه الحاكم منذ 13 عاما.

وقال تيم بايل صاحب كتاب حول اليمين المحافظ منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "كلما رأى الناس (أداء) سوناك، تراجع تأييدهم له. فهو لا يجسد السلطة فعلًا ولا يعطي بالضرورة الانطباع بأنه يسيطر على مجرى الأحداث".

من جانبه، رأى ريتشارد هايتون الخبير في الشؤون السياسية البريطانية، أن ريشي سوناك "هدّأ الصراعات الداخلية" في صفوف المحافظين و"أسهم في إعادة بعض الهيبة" لمنصب رئيس الوزراء.

لكن الأستاذ المساعد في جامعة ليدز أكد أن سوناك "يواجه صعوبة في اقتراح رؤية متماسكة أو مقنعة" تلقى صدى إيجابيًا لدى الناخبين.

وتظهر استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام تحسنا كبيرا جدا للعماليين قبل الانتخابات التشريعية.