هجوم جديد في ألمانيا يستهدف سياسيًّا في حزب يميني متطرف

هجوم جديد في ألمانيا يستهدف سياسيًّا في حزب يميني متطرف
أعلن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، اليوم الأربعاء، أن أحد مرشحيه للانتخابات البلدية تعرَّض للطعن بالسكين في مدينة مانهايم، وذلك بعد هجوم مماثل وقع الأسبوع الماضي في المدينة، تسبب بسقوط قتيل خلال تجمع معارض للإسلام، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وقال رئيس الفرع المحلي للحزب إن المرشح تعرَّض للهجوم بعدما اعترض شخصًا حاول إزالة لافتة انتخابية مساء الثلاثاء، فيما امتنعت الشرطة عن تأكيد الخبر أو نفيه في الوقت الحاضر.
وطُرد "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الخميس الماضي، من تكتل يميني متطرف داخل البرلمان الأوروبي، بعد سلسلة فضائح تورط فيها أحد نوابه البارزين.
يأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي يتوقع أن يحقق فيها اليمين الراديكالي مكاسب كبيرة.
ويسعى حزبا "التجمع الوطني" الفرنسي و"الرابطة" الإيطالي، الشريكان مع "حزب البديل" ضمن تكتل "الهوية والديمقراطية" اليميني المتشدد في البرلمان الأوروبي، إلى إبعاد أنفسهما عن الحزب الألماني ونائبه ماكسيميليان كراه.
ويجري التحقيق مع ماكسيميليان كراه، المرشح الأبرز لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات الأوروبية التي ستُجرى يومي الـ6 والـ9 من يونيو، للاشتباه في إقامته صلات مشبوهة مع روسيا والصين، وبعد أن أدلى بتعليقات قلل فيها من جرائم قوة "إس إس" (فرقة الحماية) النازية المخيفة.