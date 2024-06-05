هجوم جديد في ألمانيا يستهدف سياسيًّا في حزب يميني متطرف

أعلن "حزب البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتطرف، اليوم الأربعاء، أن أحد مرشحيه للانتخابات البلدية تعرَّض للطعن بالسكين في مدينة مانهايم، وذلك بعد هجوم مماثل وقع الأسبوع الماضي في المدينة، تسبب بسقوط قتيل خلال تجمع معارض للإسلام، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقال رئيس الفرع المحلي للحزب إن المرشح تعرَّض للهجوم بعدما اعترض شخصًا حاول إزالة لافتة انتخابية مساء الثلاثاء، فيما امتنعت الشرطة عن تأكيد الخبر أو نفيه في الوقت الحاضر.

وطُرد "حزب البديل من أجل ألمانيا"، الخميس الماضي، من تكتل يميني متطرف داخل البرلمان الأوروبي، بعد سلسلة فضائح تورط فيها أحد نوابه البارزين.

يأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي يتوقع أن يحقق فيها اليمين الراديكالي مكاسب كبيرة.