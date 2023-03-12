أثار تفاعلا على مواقع التواصل..غوتيريش يستشهد بآية قرآنية لدحض فكرة "الإسلاموفوبيا"

أورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آية من القرآن الكريم لتأكيد سماحة الإسلام، ودحض فكرة "الإسلاموفوبيا" وهي رُهاب الإسلام والخوف منه والتحامل عليه.

وجاء استشهاد المسؤول الأممي بالآية الكريمة، والذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعالية نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي تقرر أن يكون في 15 مارس/آذار من كل عام.

واستشهد الأمين العام للأمم المتحدة، في سياق حديثه عن النزعة الإنسانية للإسلام، بالآية من سورة التوبة (( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ))