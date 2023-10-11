أستراليا والدنمارك تسيّران رحلات لإجلاء رعاياهما من إسرائيل‎

قال رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، إن رحلات طيران بمساعدة حكومية ستُقلع متجهة إلى إسرائيل، بعد غد الجمعة، لإجلاء مواطنين أستراليين من هناك.

من جهتها، قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الأربعاء، إنها ستعرض إجلاء مواطنيها ومن يحملون إقامات دائمة فيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان أن هناك نحو 1200 دنماركي يعتقد أنهم في إسرائيل، و90 يعتقد أنهم في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات سترسل إلى المنطقة وستبدأ عمليات الإجلاء في الأيام القليلة المقبلة.