عشية انتخابات الرئاسة.. مخاوف من انزلاق تشاد نحو أزمة حادة

وطالب تحالف المعارضين في تشاد بحل المؤسسات التي تشرف على تنظيم الانتخابات، وذلك بعد رفض اعتماد مرشحيهم؛ ما يضع مصداقية هذا الاستحقاق على محك حقيقي، خاصة أن "إنتو" تحدوه آمال لخلافة والده في السلطة.

ورغم أن السلطات الانتقالية لم تعلق على الفور على مطالبة هذا التحالف بحل المؤسسات الانتخابية إلا أن هذه الدعوة تثير هواجس داخل إنجامينا وخارجها من أن تؤدي إلى انسداد سياسي في خضم الأزمة الأمنية.

وقالت المحللة السياسية المتخصصة بشؤون منطقة الساحل الأفريقي ميساء نواف عبد الخالق، إن "هناك احتمالية كبيرة أن تقود انتخابات الاثنين إلى أزمة سياسية كبرى؛ بسبب فساد المؤسسات التي تشرف عليها وخضوعها لسلطة الرئيس المرشح لمنصب الرئاسة" في إشارة إلى ديبي.