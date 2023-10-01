بوريل من كييف: الاتحاد الأوروبي سيزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن الاتحاد سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك غداة إقرار الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتمويل المؤقت أغفل المساعدات لكييف.

وأكد بوريل، في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، أنه في مواجهة "تهديد وجودي لأوروبا"، وأن "الاقتراح المطروح على الطاولة يظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وكان بوريل يتحدث بعد أول اجتماع شخصي له مع وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الذي عُيّن الشهر الماضي.

وردا على سؤال عن التصويت في واشنطن، قال بوريل: "دعونا نرى ما سيحدث في الولايات المتحدة، ولكننا سنواصل دعمنا وزيادة مساعداتنا".