مسؤول رفيع: الرئيس الإيراني يزور سوريا الأسبوع القادم
قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لرويترز اليوم الجمعة إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع القادم.
وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وقدمت إيران وروسيا مساعدة عسكرية ودعماً اقتصادياً إلى حكومة دمشق، مما مكنها من قلب دفة الصراع واستعادة السيطرة على معظم مناطق بلاده.
وأضاف المصدر لرويترز أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على سوريا مهدا الطريق للزيارة.
وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي.
وقدمت إيران في السابق خطوط ائتمان إلى دمشق، كما أنها تستورد الفوسفات من المناجم السورية.
وكشفت مصادر إقليمية الشهر الجاري أن "إيران جلبت أسلحة وعتاداً عسكرياً إلى سوريا سراً تحت ستار جهود الإغاثة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير/شباط".