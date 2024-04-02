25 قتيلا في حريق بمبنى سكني في إسطنبول
قتل 25 شخصا وأصيب ثلاثة بجروح بالغة الثلاثاء، في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.
وجاء في بيان لمكتب الحاكم "رغم أنه تم إخماد الحريق بفضل تدخل رجال الإطفاء، قتل 25 شخصا في الحادث. وأدخل ثلاثة أشخاص الى المستشفى في حالة حرجة".
وقال حاكم المدينة في بيان إن "عدد الأشخاص الذين قضوا في الحريق في منطقة غايريتيبه ارتفع الى 15 فيما أُصيب ثمانية أشخاص بجروح سبعة منهم اصابتهم خطرة".
وأعلن أيضا أنه تم فتح تحقيق بالحادث، بحسب وكالة "فرانس برس".
واندلع الحريق خلال أعمال كانت تجري في الطابق السفلي من المبنى الواقع في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش كما قال حاكم إسطنبول داود غول للصحافيين.
من جهته أشار رئيس بلدية إسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه إلى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى.
وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" الى عائلات الضحايا.