25 قتيلا في حريق بمبنى سكني في إسطنبول

قتل 25 شخصا وأصيب ثلاثة بجروح بالغة الثلاثاء، في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة.

وجاء في بيان لمكتب الحاكم "رغم أنه تم إخماد الحريق بفضل تدخل رجال الإطفاء، قتل 25 شخصا في الحادث. وأدخل ثلاثة أشخاص الى المستشفى في حالة حرجة".

وقال حاكم المدينة في بيان إن "عدد الأشخاص الذين قضوا في الحريق في منطقة غايريتيبه ارتفع الى 15 فيما أُصيب ثمانية أشخاص بجروح سبعة منهم اصابتهم خطرة".

وأعلن أيضا أنه تم فتح تحقيق بالحادث، بحسب وكالة "فرانس برس".