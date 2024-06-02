الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغانرويترز
العالم

أردوغان يصف نتنياهو بـ "الهمجي والمتعطش للدماء" 

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى إيقاف ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوانية ضد الفلسطينيين، واصفًا إياه بـ"الهجمي والمتعطش للدماء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.

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وقال أردوغان في هذا الخصوص: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو، الذي يجر منطقتنا، والعالم كله إلى كارثة".

وأوضح أن "تركيا تعارض في كل المنابر القمع، والمجازر، والظلم المستمر منذ 76 عامًا، وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها".

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