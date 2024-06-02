أردوغان يصف نتنياهو بـ "الهمجي والمتعطش للدماء" 

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إلى إيقاف ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العدوانية ضد الفلسطينيين، واصفًا إياه بـ"الهجمي والمتعطش للدماء".

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.