حاكم سيفاستوبول: القوات الروسية تصدّت لهجمات أوكرانية على القرم

قال حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود شاركا في صد هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه الجزيرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، على تطبيق تيليغرام، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

ولم ترد تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عن الهجمات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.