مقتل 10 في تصادم طائرتي هليكوبتر للبحرية الماليزية (فيديو)

قالت البحرية الماليزية، في بيان، إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو، خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية، وفقا لرويترز.

وأضافت البحرية الماليزية، أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية بولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح الثلاثاء (0132 بتوقيت جرينتش).

وأوضحت أنه "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".